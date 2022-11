Grèce : des centaines de migrants ont accosté après une opération de sauvetage en mer

Ces personnes "ont été remorquées jusqu'au port, elles n'ont pas encore débarqué", a annoncé à l'AFP une porte-parole des garde-côtes grecs. Selon la chaîne publique ERT, 430 personnes se trouvent à bord de ce bateau qui a pu être tracté par un bateau de pêche jusqu'au port de Paleochora, dans le sud-ouest de la Crète. Quelque "400 à 500 personnes se trouvent à bord selon leurs propres déclarations", s'est contenté de dire une porte-parole des garde-côtes. Aucune indication n'a été fournie sur la nationalité de ces personnes. Les images de la chaîne ERT montraient essentiellement des hommes sur le pont d'un bateau manifestement vétuste et rouillé. Les garde-côtes avaient été alertés dans la nuit de lundi à mardi par un appel de détresse peu après minuit alors que des vents violents soufflaient sur cette zone à l'extrême sud-ouest de la Crète, la plus grande île de Grèce. Deux cargos, un pétrolier et deux bateaux de pêche italiens se trouvaient à proximité pour porter assistance, avaient-ils précisé. (Belga)