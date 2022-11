Le SPF Justice refuse de soumettre les Mena à des tests pour déterminer leur âge

(Belga) Le service des Tutelles, rattaché au SPF Justice, refuse de soumettre les mineurs étrangers non accompagnés (Mena) à des tests osseux afin de déterminer s'ils sont bien âgés de moins de 18 ans. Cela ne serait pas prudent d'un point de vue médical, les jeunes étant trop malades et trop fatigués. Mais sans examen médical, pas d'hébergement, soulignent mardi les journaux De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg dans leurs colonnes.