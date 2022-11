"Les astres se sont alignés pour nous", pense Hervé Renard

(Belga) "Victoire...Je me sens léger... Félicitations à ces fantastiques joueurs, je les félicite toujours et cela fait trois ans que je le fais", a déclaré le sélectionneur de l'Arabie saoudite Hervé Renard après la victoire de son équipe 2-1 sur l'Argentine mardi au Mondial 2022.

"Aujourd'hui, pour résumer, les astres se sont alignés pour nous", ajoute le Français. "Il ne faut pas oublier que l'Argentine reste une équipe fantastique, ils étaient invaincus depuis 36 matches. Ils sont les champions en titre de la Copa America, avec de beaux joueurs, mais c'est le football, c'est comme ça, parfois, il y a de la folie dans le monde footballistique." Pour Saleh Al-Shehri, premier buteur de l'Arabie saoudite, l'équipe doit maintenant se qualifier pour les 8e de finale. "Nous étions très confiants en nous et avons prouvé que nous étions à la hauteur du défi", a-t-il dit au micro de BeIn Sports. "Un attaquant veut marquer à chaque match. Si une personne travaille pour atteindre son objectif, rien ne peut l'arrêter. Nous aspirons aux huitièmes de finale, et c'est la première étape. Il nous reste deux matches (contre le Mexique et la Pologne). Après cette victoire, il est interdit de ne pas se qualifier." (Belga)