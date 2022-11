Nicolas Colsaerts parmi les vice-capitaines pour l'édition 2023 de la Ryder Cup de golf

L'Anglais Luke Donald, capitaine, a en effet nommé le Bruxellois, 40 ans depuis la semaine dernière, troisième vice-capitaine pour ce traditionnel évènement entre golfeurs américains et européens qui se tiendra l'an prochain à Rome en Italie du 26 septembre au 1er octobre 2023. Nicolas Colsaerts connaît la Ryder Cup pour avoir fait partie de l'équipe européenne victorieuse en 2012 (avec Luke Donald d'ailleurs). Le golfeur belge a par ailleurs gagné trois tournois sur le circuit de l'European Tour (DP Wolrd Tour), dont l'Open de France en 2019. Le Belge rejoint le Danois Thomas Björn et l'Italien Edoardo Molinari comme vice-capitaines. "Chaque fois que j'entends les mots "Ryder Cup", cela me rappelle l'édition à laquelle j'ai pris part et comment j'étais fier de porter les couleurs européennes et de participer à un incroyable évènement. Être vice-capitaine, c'est avoir un rôle différent, mais, quoi qu'il en soit, ma mission en 2023 sera exactement la même qu'en 2012 à savoir apporter ma contribution à l'équipe du mieux que je peux." (Belga)