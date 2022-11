Burkina: au moins 14 morts lors de deux attaques dans le nord

"Des individus armés ont attaqué au petit matin lundi le village de Safi (centre-nord). Les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs civils de l'armée) qui ont directement été visés ont perdu huit éléments", a déclaré à l'AFP une source sécuritaire. Plusieurs autres éléments ont également été blessés lors de cette attaque, a précisé la même source. Un responsable local des VDP, joint à Kaya, a confirmé l'attaque, évoquant de son côté un bilan de "7 morts, 10 blessés et d'importants dégâts matériels". "Dans la même journée du lundi, près de Markoye, dans la province de l'Oudalan (nord-est), des individus armés ont tué six civils, et emporté des véhicules et autres biens", a ajouté la source sécuritaire. "Les terroristes ont enlevé trois jeunes sur l'axe Salmossi-Markoye, qui ont ensuite été retrouvés morts dans la brousse dans la journée (lundi)", a expliqué un proche des victimes joint par l'AFP. Depuis 2015, le Burkina Faso est régulièrement endeuillé par des attaques jihadistes de plus en plus fréquentes ayant fait des milliers de morts et contraint quelque deux millions de personnes à fuir leurs foyers. Ces attaques se sont multipliées ces derniers mois, essentiellement dans le nord et l'est du pays. Investi le 21 octobre président de la transition par le Conseil constitutionnel, le capitaine Ibrahim Traoré, auteur d'un coup d'Etat militaire le 30 septembre contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est donné pour objectif "la reconquête du territoire occupé par ces hordes de terroristes". (Belga)