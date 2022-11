La Moldavie promet de payer pour le gaz russe bloqué en Ukraine

Petite ex-république soviétique candidate à l'entrée dans l'Union européenne, la Moldavie se chauffe en grande partie avec ce gaz russe qui transite par le territoire ukrainien. Mardi, le fournisseur russe Gazprom a accusé Kiev d'avoir détourné 52,5 millions de mètres cubes de gaz destinés à la Moldavie et menacé de réduire les volumes envoyés vers Chisinau à partir de lundi. "Pour être clair, tout le gaz livré à la Moldavie finit par arriver dans notre pays", a déclaré le vice-Premier ministre moldave, Andrei Spinu. "Les volumes de gaz auxquels Gazprom fait référence et qui restent en Ukraine sont nos réserves et elles sont stockées dans des entrepôts en Ukraine. Notre pays a toujours payé pour ces quantités et continuera de les payer dans leur intégralité", a-t-il ajouté. La Moldavie, petit pays de 2,6 millions d'habitants, subit de plein fouet les conséquences du conflit en Ukraine, en particulier sur le plan énergétique alors que Gazprom a déjà réduit de moitié ses exportations de gaz vers Chisinau. Les pays européens accusent régulièrement Moscou de se servir de sa manne gazière, dont ils dépendent encore fortement, pour faire pression sur eux afin de les punir de leur soutien à l'Ukraine. "Les pressions, le chantage et les menaces ne marchent plus", a déclaré mercredi M. Spinu. (Belga)