Le président du PSG envisage un transfert au Stade de France

(Belga) Actuellement au Qatar, Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, a de nouveau évoqué la situation du club sangermanois, qui se sent à l'étroit au Parc des Princes et juge le loyer délirant. Une fois encore, le dirigeant parisien a menacé la Ville de Paris en évoquant un déménagement au Stade de France.

"Paris mérite un meilleur stade. Ma première option c'est de ne pas déménager. Mais la Ville de Paris nous incite à bouger. Nous avons déjà dépensé 70 millions d'euros pour améliorer le Parc des Princes, mais ce n'est pas notre stade", a déclaré à l'agence Bloomberg Al-Khelaïfi, ajoutant que le club a proposé de l'acheter, mais que la Ville voulait trop d'argent. Depuis des années, des rumeurs circulent sur un possible agrandissement du stade parisien, mais sur le plan architectural cela semble impossible ou presque, notamment parce que le Parc des Princes est enclavé dans un quartier où il ne peut pas être élargi. Avec des affluences limitées à 50.000 personnes et une offre de loges très réduite, le PSG cherche le moyen d'augmenter ses recettes et un déménagement au Stade de France avec ses 80.000 places est une option. (Belga)