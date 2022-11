Mondial 2022 - Luis Enrique: "Nous avons été exceptionnels dans la pression"

"Je vous l'ai dit durant ces dix derniers jours et quand les choses se passent comme ça, le football devient un sport merveilleux, c'était un adversaire difficile qui allait poser des problèmes, mais nous avons été exceptionnels avec et sans le ballon. Et nous l'avons été jusqu'au coup de sifflet final", a rappelé Enrique. "Notre seul objectif est de dominer continuellement le jeu, et pour cela nous devons avoir le ballon, afin que nos adversaires se fatiguent et bénéficient de peu d'espace. Les 16 joueurs, qui ont participé à cette rencontre, ont été superbes. Nous avons été exceptionnels dans la pression. En plus, nous avons encore une marge de progression." Dimanche, l'Espagne affronte l'Allemagne, qui a été battue par le Japon. "Tout ce qui est de nature à générer de l'énergie positive est bienvenu", a poursuivi Enrique. "Ce jeudi matin, nous serons les premiers à l'entraînement pour affronter l'Allemagne. Du coup, l'euphorie faiblit. Je ne sais pas qui jouera. Si nous voulons atteindre notre objectif, qui est de jouer sept matchs, nous devons le faire tous ensemble. Ce n'est pas une question de onze de départ. Je n'ai jamais reconduit une composition, je ne la répéterai probablement pas", a annoncé le sélectionneur espagnol. (Belga)