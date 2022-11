Mondial 2022 - Son, l'attaquant de la Corée du Sud, apte à jouer contre l'Uruguay jeudi

L'attaquant de Tottenham avait été opéré début novembre pour "consolider une fracture autour de son oeil gauche" occasionnée par un choc avec le défenseur de l'Olympique de Marseille Chancel Mbemba, lors de la victoire des Spurs 2-1 le 1er novembre en Ligue des champions à Marseille. "Son peut jouer et il sera en mesure de jouer", a insisté Bento lors d'une conférence de presse mercredi. Son, 30 ans, s'est entraîné au Qatar avec un masque de protection, qui a semblé le gêner, l'attaquant l'ajustant à plusieurs reprises tandis qu'il effectuait des exercices de remise en forme avec le reste de l'équipe. "Le fait de porter un masque n'est pas un inconvénient pour lui, c'est naturel pour lui", a pourtant assuré son entraîneur. "Nous verrons demain quelle sera la situation. Nous espérons qu'il se sentira le plus à l'aise possible", a-t-il poursuivi avant d'ajouter: "Il sait et nous savons qu'après une telle blessure, nous ne pouvons prendre aucun risque". Capitaine de la sélection pour laquelle il compte 106 rencontres et 35 buts, Son est une idole dans son pays, qu'il avait notamment mené à la victoire lors des Jeux Asiatiques en 2018. La Corée du Sud débutera la compétition jeudi contre l'Uruguay avant d'aller défier le Ghana le 28 novembre puis le Portugal le 2 décembre, dans un groupe H relevé. (Belga)