Bob lance sa campagne contre l'alcool au volant, en progression depuis la crise Covid

(Belga) "It's my life", fredonnent différents usagers de la route au passage d'un conducteur Bob. Le tube de Dr Alban prête ses notes et son slogan à la nouvelle campagne hivernale Bob, déclinée en spot vidéo et en affiches et présentée mercredi à Bruxelles en présence des ministres de la Mobilité Georges Gilkinet et de l'Intérieur Annelies Verlinden, alors que la conduite sous l'emprise de l'alcool repart à la hausse en même temps que la pandémie de coronavirus se tasse.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, 3.138 accidents de circulation ont trouvé leur source dans une consommation excessive d'alcool. C'est plus que pour toute l'année 2020 (2.922) et qu'en 2021 sur la même période (2.489), marquées par des restrictions de circulation et des confinements en raison de la crise sanitaire. En outre, 22.779 personnes ont été contrôlées positives à l'alcool entre janvier et juin derniers, soit 126 par jour. "La Belgique ne peut pas être fière de ces résultats", a souligné M. Gilkinet. "Il y a chaque année, chaque jour, beaucoup trop de victimes de la route: des décès et des blessés graves." Pour sensibiliser les usagers de tous bords (les vélos étant également soumis à la limitation de consommation d'alcool), la campagne Bob sera déclinée sur les réseaux sociaux et dans l'espace public dès vendredi et jusqu'à la fin du mois de janvier. Les conducteurs et conductrices peuvent donc s'attendre à des contrôles renforcés pour la fin d'année, "à tout moment et en tout lieu", conclut Vias. (Belga)