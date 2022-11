De Croo maintient la neutralité budgétaire d'une TVA réduite par la réforme des accises

"La TVA sur la fourniture de gaz naturel et d'électricité sera réduite à 6% et cela est couplé à la réforme des accises sur ces produits dont le tarif est établi sur la base des prix de 2021", a-t-il expliqué. "Dans le langage de tous les jours: la TVA sera compensée par une réforme des accises avec l'année 2021 comme référence". Un projet de loi du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, est attendu le mois prochain pour commencer la mise en œuvre de cette réforme qui sera introduite par étapes, sur une période de maximum un an. Mais, "en vitesse de croisière, ce sera globalement neutre d'un point de vue budgétaire", a assuré M. De Croo. Cette neutralité budgétaire suscite des problèmes dans la majorité. Mardi, les socialistes et les écologistes l'ont remise en cause. Aux yeux des premiers, il n'est pas question de "reprendre d'une main ce que l'on a donné de l'autre" pour aider les ménages et, pour les seconds, l'opération ne constitue pas "une mesure budgétaire". (Belga)