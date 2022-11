La zone de police de Zwijndrecht piratée: des milliers de PV et amendes en ligne

(Belga) Un pirate informatique s'est introduit dans le système de la zone de police locale de Zwijndrecht (Anvers) et a divulgué des milliers de plaques d'immatriculation, des amendes pour excès de vitesse ainsi que des procès-verbaux, rapportent jeudi soir VTM Nieuws et Het Laatste Nieuws. Il s'agit de l'une des plus grandes fuites de données publiques en Belgique, selon les deux médias flamands.