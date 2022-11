Les championnats de Belgique de cross-country en route pour Charleroi à partir de 2024

En février 2023, les championnats de Belgique de cross-country auront lieu à Bruxelles, au Parc de Laeken, pour la sixième année consécutive. Les championnats d'Europe s'y dérouleront également l'hiver prochain, en décembre 2023. "Une telle course est extrêmement exigeante pour le gazon de Laeken. Nous ne pouvons pas nous y rendre deux fois par an", a commenté Van Roy. Cela explique la quête d'un nouveau lieu pour tenir les championnats de Belgique. Les négociations avec l'hôte carolorégien, et plus précisément le parc Nelson Mandela à Monceau-sur-Sambre, ne sont pas encore terminées. "Mais je m'attends à ce qu'elles aboutissent", a dit Van Roy. L'idée est que Charleroi rejoigne la CrossCup et reçoive les championnats de Belgique à partir de 2024. Pour l'instant, la CrossCup compte six épreuves: Berlare, Mol, Roulers, Hannut, Diest et Bruxelles. Dimanche prochain, les coureurs seront en compétition à Roulers où les tickets pour les championnats d'Europe seront en jeu. Monceau-sur-Sambre avait déjà été le théâtre des championnats de Belgique 1994 puis en 1996, année lors de laquelle les championnats d'Europe avait également eu lieu au même endroit. (Belga)