Nokere Koerse - La Nokere Koerse veut devenir une classique des pavés

(Belga) La Nokere Koerse continuera à se profiler comme une classique des pavés à l'avenir. "C'est la voie sur laquelle nous nous sommes engagés et que nous continuerons à suivre", a déclaré Robrecht Bothuyne, président du comité organisateur, jeudi, à Kruisem, lors de la présentation de la 77e édition de la course de catégorie 1.Pro chez les messieurs et de la quatrième édition de l'épreuve féminine (WE 1.Pro). Les deux courses se dérouleront le 15 mars 2023 en introduction à l'apothéose des classiques printanières belges, le Tour des Flandres.

L'année passée, le parcours de 189 kilomètres entre Deinze et le Nokereberg présentait 25 kilomètres de secteurs pavés. Bothuyne explique que les organisateurs travaillent "encore très dur" sur le parcours et le plateau des engagés. "Mais bien sûr, nous allons poursuivre sur cette voie, nous voulons nous profiler davantage comme une classique des pavés. Nous avons même intégré le pavé dans notre nouveau logo." "Sur le plan financier, nous vivons une période difficile", a confié le président du comité organisateur. "Même l'organisation d'une course cycliste coûte de plus en plus cher et les entreprises sont sous pression. Nous pouvons néanmoins accueillir de nouveaux partenaires et tous les partenaires existants restent à bord. Au total, nous pouvons compter sur 125 partenaires, petites ou grandes entreprises, qui soutiennent notre organisation. Notre course continue de séduire les équipes cyclistes. Nous avons déjà reçu une candidature de toutes les équipes WorldTeams pour notre course féminine. Cela en dit assez." L'an passé, Tim Merlier s'était imposé devant l'Allemand Max Walscheid et Arnaud De Lie chez les messieurs. Chez les dames, la Néerlandaise Lorena Wiebes avait devancé Lotte Kopecky et l'Italienne Marta Bastianelli. (Belga)