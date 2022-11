Wim De Paepe médaille de bronze aux Mondiaux de paratriathlon

(Belga) Wim De Paepe a pris la 3e place jeudi aux championnats du monde de paratriathlon d'Abou Dhabi, dans les Émirats arabes unis. Amputé fémoral à la jambe droite, il n'a été devancé dans la catégorie PTS2 (paratriathlon debout avec handicap sévère) que par le Français Jules Ribstein (double champion du monde) et l'Espagnol Lionel Morales.

Sorti en deuxième position de l'eau derrière le grand favori Ribstein, Wim De Paepe, 37 ans, a cédé du terrain dans la portion de vélo qu'il bouclait en 4e position. Le Carnièrois a finalement pu s'emparer du bronze en 1h09.53 au terme des 750m de natation, 20 km à vélo et 5 km de course à pied. Il a terminé à 1:51 de Ribstein et à 32 secondes de la médaille d'argent. "L'objectif de podium est atteint avec cette troisième place. J'avoue néanmoins que j'espérais une meilleure place, au moins deuxième", a déclaré celui qui espère se qualifier pour Paris 2024 en paratriathlon. Il s'agit de la deuxième médaille mondiale de Wim De Paepe, membre du RCABW, après sa médaille de bronze aux Championnats du monde 2021 déjà Abou Dhabi. Il avait terminé 4e de l'Euro de Olsztyn cette année. (Belga)