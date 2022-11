BNXT League - Cinquième victoire d'affilée pour Alost, qui s'impose 68-78 au Brussels

Invaincus depuis le 15 octobre, les Okapi, emmenés par les 27 points de Jordan Walker, prennent provisoirement la tête avec 5 victoires et 3 défaites, devant le leader et champion en titre, Ostende (5 victoires et 1 défaite), qui recevra Louvain samedi soir. Le Brussels, qui a concédé sa 7e défaite en huit matches, est pour sa part 8e, devant Anvers et la lanterne rouge Liège. La 8e journée de championnat se poursuivra samedi avec Malines - Mons, Liège - Anvers et Ostende - Louvain. Dimanche, Limburg United recevra Charleroi en clôture de la journée. La BNXT League est divisée en quatre phases. La première, avec un championnat national concernant dix clubs belges d'une part et dix clubs néerlandais d'autre part, s'étend jusqu'au 29 janvier. La deuxième phase verra les clubs belges affronter uniquement les clubs néerlandais au sein de l'Elite Gold (pour les 5 premiers de chaque pays) et l'Elite Silver (pour les 5 derniers) entre le 11 février et le 29 avril. Viendront ensuite les playoffs nationaux (du 3 au 29 mai) et les playoffs de la BNXT League (du 4 mai au 11 juin) qui se joueront simultanément, comme la saison dernière. (Belga)