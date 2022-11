Challenger Pro League - Le RWDM surpris par les U23 de Genk, le Club NXT bat Dender

Les Bruxellois voient leur compteur bloqué à 28 points et partagent la tête du classement avec Beveren, qui recevra Lommel dimanche. Avec cette première victoire en six matchs, les U23 de Genk dépassent eVirton et occupent la 11e place avec 12 points, 3 de plus que le club gaumais, qui se rendra au Lierse dimanche soir. Dans la première demi-heure, Victory Beniangba (25e) a ouvert le score avec une belle déviation en un temps. En deuxième période, Jay-Dee Geusens (69e) a doublé le score d'une frappe qui a fini dans la lucarne de Defourny. Le Club NXT s'est de son côté imposé 4-1 face à Dender, qui a été réduit à dix pour la seconde période. Au classement, les jeunes Brugeois intègrent provisoirement le top 6 avec 20 points alors que Dender pointe au 9e rang avec 18 unités. Dès la première demi-heure, le Club NXT a mis le feu aux poudres avec une belle tête sur corner de Lynnt Audoor (8e) et une frappe de Romeo Vermant (24e). Juste avant la pause, Kjetil Borry (45e) a inscrit un beau retourné pour Dender juste avant le carton rouge de Michael Lallemand. En seconde période, il a fallu attendre l'heure de jeu pour que les Brugeois creusent l'écart avec une tête de Cisse Sandra (61e) et un but contre son camp du gardien Xavier Gies (69e). (Belga)