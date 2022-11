Colombie: Bogota et la guérillal'ELN proposent aux USA de participer au processus de paix

"Il a été convenu d'entreprendre des actions diplomatiques avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour connaître sa volonté de participer à ce processus par le biais d'un envoyé spécial à la table de dialogue", selon la déclaration lue par la représentante de la Norvège, un des pays garants. Selon le texte, les discussions qui se déroulent dans "une ambiance de confiance et d'optimisme" ont aussi débouché sur l'invitation du Brésil, du Chili et du Mexique comme "pays garants" du processus et sur l'invitation des pays européens Allemagne, Suisse et Espagne, comme "pays accompagnateurs". Les deux parties se sont aussi mis d'accord pour mettre en place un mécanisme d'aide humanitaire avec le soutien de l'ONU et de l'Eglise. Les négociations devraient durer "trois semaines" dans la capitale du Venezuela, un des trois pays garants du processus (avec Cuba et la Norvège). Elles réunissent une trentaine de personnes dont les délégués du premier président de gauche élu en août en Colombie, Gustavo Petro, et ceux de l'ELN. Initié en 2017 à Cuba, le dialogue avait été interrompu par le président conservateur Ivan Duque (2018-2022) après un attentat à la voiture piégée en juin 2019 contre une école de police (22 morts). Le gouvernement et l'ELN n'ont pas convenu d'un cessez-le-feu, mais se sont entendus en octobre pour "reprendre tous les accords et les progrès réalisés depuis la signature de l'agenda" du 30 mars 2016. Ces dernières semaines, les deux parties se sont données des "gages de confiance" avec notamment des libérations de prisonniers ou la baisse des opérations sur le terrain. (Belga)