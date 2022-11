La moitié des habitants de Kiev toujours privés d'électricité

"Un tiers des logements de Kiev ont déjà du chauffage, les spécialistes continuent de le rétablir dans la capitale. La moitié des consommateurs sont toujours privés d'électricité", a écrit M. Klitschko sur le réseau social Telegram. "Au cours de la journée, les compagnies d'énergie prévoient de raccorder l'électricité pour tous les consommateurs en alternance", a-t-il promis, alors que les températures approchaient zéro degré Celsius avec de la pluie. Le président du conseil d'administration de l'opérateur électrique national, Ukrenergo, Volodymyr Koudrytsky, a de son côté estimé que le système énergétique ukrainien avait désormais "passé le stade le plus difficile" après l'attaque. L'électricité est partiellement restaurée dans les régions et "le système énergétique est à nouveau connecté au système énergétique de l'Union européenne", a-t-il indiqué sur Facebook. Des millions d'Ukrainiens avaient passé la journée de jeudi sans courant, notamment à Kiev, au lendemain de frappes massives de missiles russes ayant une nouvelle fois visé les infrastructures d'approvisionnement en eau et en électricité. Cette stratégie russe a été qualifiée de "crimes de guerre" par les alliés occidentaux de l'Ukraine. (Belga)