La police à cheval débute lundi son déménagement d'Etterbeek à Rebecq

La Régie des bâtiments a acquis cette installation en décembre 2021 pour 11,7 millions d'euros. La rénovation des installations bruxelloises, plus aux normes, aurait quant à elle coûté 20 millions d'euros. Le secrétaire d'État en charge de la Régie des bâtiments, Mathieu Michel, soulignait un "investissement intelligent" lors de l'acquisition du site. Le haras de Wisbecq, d'une superficie de 15 hectares, comporte environ dix hectares de prairie. Les installations rebecquoises comprennent aussi une piste extérieure d'un hectare pour l'entrainement et la formation, deux pistes intérieures, plusieurs tourniquets et ronds de longe, dix-huit paddocks où les chevaux peuvent se relaxer en liberté après ou avant les missions, une écurie de quarantaine,... En outre, le site est doté de 145 boxes, d'un vaste parking équipé spécifiquement pour accueillir les camions transportant les chevaux, et d'une accessibilité idéale à proximité de la sortie de l'autoroute A8. Par ailleurs, le haras de Rebecq est quasiment neutre sur le plan énergétique. "Grâce aux mesures d'économie d'énergie, à la récupération des eaux de pluie et à la proximité de terres agricoles, les coûts d'exploitation du complexe stable du Haras de Wisbecq sont faibles", précise la police fédérale. L'implantation permettra à terme de revenir au nombre de chevaux prévus pour la police, c'est-à-dire 110, alors qu'ils ne sont plus que 82 actuellement. La Régie des Bâtiments étudie actuellement la possibilité d'utiliser les espaces vacants à Etterbeek pour d'autres services de police et de sécurité. (Belga)