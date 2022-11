Les recommandations pour un stock stratégique de médicaments approuvées

La plateforme réunit la Défense, l'Agence fédérale des médicaments, le Centre national de crise et le SPF Santé. Elle recommande l'acquisition rapide de médicaments et produits dans deux types de stocks. Le premier est un stock central pour les 19 médicaments particuliers liés à des menaces CBRNe (chimique, biologique, radiologique et nucléaire) qu'on ne retrouve pas dans le circuit régulier ni dans tous les hôpitaux et dont il est nécessaire que l'autorité fédérale en dispose d'une certaine quantité. Un stock rotatif devrait par ailleurs être présent chez les fabricants pour les 7 médicaments qu'on retrouve dans le circuit régulier puisqu'ils sont utiles dans la pratique hospitalière journalière, tels que des antibiotiques, et mis sur le marché par plusieurs firmes. Ils ne constituent pas une menace de pénurie imminente en cas d'incident mais la plateforme juge qu'il faut disposer d'une réserve en cas d'incident augmentant les besoins de façon très aigüe. La PSPS recommande également l'acquisition d'un stock stratégique fédéral de masques chirurgicaux couvrant les besoins pour une période de trois mois en période de pic, correspondant à 45 millions de pièces, ceci dans le cadre d'un marché public dont les modalités doivent permettre une rotation minimum du stock et servir de centrale d'achat aux hôpitaux. (Belga)