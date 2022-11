Six personnes liées au milieu de la drogue placées sous mandat d'arrêt à Saint-Trond

Mercredi, 11 suspects ont été appréhendés au cours d'une opération de police de grande envergure qui a mobilisé une centaine de policiers. Des perquisitions ont été menées dans 16 habitations et de la drogue, de l'argent, des biens de luxe et huit véhicules ont été saisis. Les unités spéciales de la police fédérale, la direction de l'assistance canine, le corps d'intervention de la police fédérale et plusieurs zones de police locales ont été mobilisés. La police et la justice ont eu l'organisation dans leur ligne de mire en extrayant des messages du service de messagerie de Sky ECC, utilisé dans le milieu de la drogue. Le tribunal de Hasselt prendra mardi une décision concernant les personnes arrêtées. (Belga)