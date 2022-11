TC Huy - Un Hutois condamné pour des faits de mœurs sur quatre enfants de sa famille

(Belga) S. M., né en 1995, a été jugé vendredi par le tribunal correctionnel de Huy pour viol et attentat à la pudeur sur sept enfants, à Huy et Wanze entre 2013 et 2017. L'homme écope d'une peine d'emprisonnement de cinq ans avec sursis probatoire pour la même durée.

En avril 2017, une fillette s'est confiée à sa mère concernant des attouchements commis par son demi-frère, S.M. Plusieurs autres enfants de la famille ont par la suite livré des récits semblables et une plainte a été déposée au poste de police d'Amay. Les préventions concernaient des enfants âgés de 2 à 13 ans, sept en tout, qui connaissaient tous le suspect qui est leur frère, oncle ou beau-frère. Plusieurs auditions de mineurs ont permis aux autorités judiciaires d'en savoir plus sur la stratégie employée par S. M. et les abus commis. Ce dernier a réfuté l'ensemble des éléments et a affirmé être victime de manipulation: "Je n'ai rien fait. Il y a eu une manipulation des parents des petits et je n'ai jamais commis d'attouchements. Le problème est que chez mon père, il y avait une sexualité débordante et peu de retenue même devant les enfants." La juge a estimé que les préventions étaient établies concernant quatre des sept victimes présumées. Au civil, S. M. devra payer 36.000 euros à ces quatre jeunes, sans compter les intérêts, ainsi que 750 euros à sa belle-mère et 1 euro provisionnel à son père. (Belga)