Décès de Fernando Gomes, meilleur buteur de l'histoire du FC Porto

"Fernando Gomes, le meilleur buteur de l'histoire du FC Porto est mort", écrit la formation portugaise sur son site internet, rendant hommage à celui qui a contribué à "la transformation de Porto en un club gagnant". L'attaquant légendaire a succombé "des suites d'un cancer contre lequel il luttait depuis trois ans", précise le communiqué. Le parcours de Gomes, qui a marqué 355 buts en 452 matches officiels, reste indissociable du FC Porto, où il a joué 13 saisons, même s'il a joué dans le club de Gijon en Espagne et terminé sa carrière à Lisbonne, au Sporting en 1991. Avec Porto, il a été champion du Portugal en 1978, 1979, 1985, 1986 et 1988, et a remporté la Coupe des Champions en 1987 face au Bayern Munich de Jean-Marie Pfaff. L'ancien attaquant vedette de la Seleçao, qui a également remporté deux fois le Soulier d'Or européen en 1983 et 1985, compte 47 sélections et 13 buts. Le joueur "a été tout au long de son parcours synonyme d'élégance, de classe et de buts", souligne de son côté la Fédération portugaise de football qui a décrété une minute de silence avant les matches de ce week-end en hommage à Fernando Gomes. (Belga)