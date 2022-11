La police néerlandaise utilise du cola pour décoller rapidement des activistes du climat

La maréchaussée a eu recours à des bouteilles de cola pour dissoudre rapidement la colle que les manifestants avaient utilisée pour se coller les mains entre eux où au sol, et ce à la grande surprise de certains activistes qui semblaient ignorer cette vertu de la boisson gazeuse. Le maire de La Haye avait interdit le blocage de l'autoroute et proposé aux militants de la cause climatique un autre endroit pour leur action. "Certains n'ont rien voulu entendre", a poursuivi la police qui a alors emmené tout ce petit monde au commissariat pour audition. (Belga)