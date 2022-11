Procès des attentats à Bruxelles - Michel Bouchat et Delphine Paci assureront la défense de Salah Abdeslam

Delphine Paci a accepté, en août dernier, la mission de défendre les intérêts de Salah Abdeslam lors du procès des attentats du 22 mars 2016. Olivia Ronen, l'avocate française qui a représenté, avec Me Martin Vettes, Salah Abdeslam au procès qui s'est déroulé à Paris l'année passée, dans le dossier des attentats du 13 novembre 2015, avait renoncé à le défendre à Bruxelles. Michel Bouchat, qui a notamment défendu Youssef El Ajmi dans le procès "Paris bis" et obtenu la suspension du prononcé de la condamnation pour son client, a accepté de partager la mission avec Me Paci. "... J'ai été consulté par Salah Abdeslam. J'ai pris le temps de la réflexion et j'ai accepté", a-t-il dit, début septembre, à Sudinfo, précisant "qu'il y a des choses à dire dans ce dossier, tant en fait qu'en droit". Il a ajouté qu'il contestera la participation indirecte de son client aux attentats à Bruxelles, rappelant que ce dossier n'est pas celui des attentats à Paris, dans lequel Salah Abdeslam a été lourdement condamné. Ce dernier a en effet écopé de la réclusion à perpétuité et d'une peine de sûreté incompressible, devant la cour d'assises de Paris, en juin dernier, pour son rôle dans les attentats du 13 novembre 2015. Le 13 juillet, il a été transféré à la prison d'Ittre en Belgique. Il comparaîtra devant la cour d'assises de Bruxelles, comme huit autres accusés, dans le dossier des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Lors de ces attaques, Salah Abdeslam se trouvait en prison. Il avait été arrêté quatre jours plus tôt à Molenbeek-Saint-Jean, alors qu'il était en cavale depuis les attentats à Paris. (Belga)