Rugby: mort de l'ancien international écossais Doddie Weir

Weir, deuxième ligne capé 61 fois, avait été l'un des hommes de base du XV du Chardon dans les années 1990. Il a aussi participé à la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud en 1997. Après le diagnostic de sa maladie en 2016, il avait créé une fondation pour la recherche. On l'avait encore vu à Murrayfield donner le coup d'envoi fictif du match Écosse-Nouvelle Zélande il y a deux semaines. "Doddie était une force de la nature et une source d'inspiration. Son inépuisable énergie et son entrain, sa force de caractère l'ont porté dans le rugby puis dans sa carrière d'homme d'affaires et lui ont permis de lutter pendant des années contre la maladie", a déclaré la Fédération écossaise de rugby dans un communiqué. (Belga)