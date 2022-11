Trophée X2O - Première victoire de la saison pour Marianne Vos: "Cela fait du bien"

La championne du monde s'est imposée au sprint devant sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado. Denise Betsema a complété un podium 100% néerlandais en se classant 3e à 10 secondes de Vos. Après une 2e place à Woerden et une 10e place à Merksplas, la coureuse de Jumbo-Visma a finalement décroché un premier succès cette saison. "J'avais de meilleures sensations dans les jambes. J'ai rapidement senti que j'étais capable de faire un bon résultat. C'était une course très rapide car Betsema a mis un tempo très élevé dès le début", a expliqué Vos. Dans le dernier tour, Vos a patiemment attendu dans la roue d'Alvarado alors que son entraîneur lui avait demandé de passer devant. "Vraiment ? Je ne l'ai pas entendu", a souri la Néerlandaise. "Je savais que je devais rester dans la roue d'Alvarado car je sentais qu'elle allait tenter quelque chose dans le dernier tour. Finalement, cela s'est joué au sprint et j'ai pu passer devant. Je n'étais pas certaine de gagner car Ceylin est aussi rapide. Cela fait du bien gagner avec le maillot de championne du monde." La Néerlandaise va maintenant faire une pause de quelques semaines dans les labourés et devrait revenir fin décembre. "Les prochaines semaines seront plus calmes pour moi même s'il y aura probablement un stage en Espagne avec l'équipe. Nous pourrons y travailler sur mes prochains objectifs", a conclu Vos. (Belga)