Trophée X2O - Tom Pidcock débloque son compteur: "Content de gagner avec le maillot arc-en-ciel"

(Belga) Le Britannique Tom Pidcock a remporté sa première victoire de la saison dans les labourés en s'adjugeant le cross de Courtrai, 2e manche du Trophée X2O, samedi. "Je me sens bien. Ma condition est meilleure que l'année dernière et je suis très content de gagner avec le maillot arc-en-ciel", a confié Pidcock après la course.