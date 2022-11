Trophée X2O : Tom Pidcock s'offre sa première victoire de la saison à Courtrai

Le champion du monde s'est isolé en tête de la course dans le deuxième des neuf tours pour décrocher sa première victoire de la saison dans les labourés. Le coureur d'Ineos Grenadiers a devancé le Néerlandais Lars van der Haar, qui a remporté le sprint pour la deuxième place face à Eli Iserbyt. Le champion d'Europe Michael Vanthourenhout s'est classé 4e à 59 secondes de Pidcock et Niels Vandeputte a complété le top 5 à 1:48. Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Marianne Vos. La championne du monde s'est imposée au sprint devant sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado. Denise Betsema a complété un podium 100 % néerlandais en se classant 3e à 10 secondes de Vos. Sanne Cant termine elle meilleure Belge avec sa 5e place à 1:07 derrière la Néerlandaise Lucinda Brand, 4e à 53 secondes. La troisième manche du critérium de régularité aura lieu le 1er janvier prochain avec le GP Sven Nys à Baal. L'édition 2022-2023 du Trophée X2O se terminera le 19 février 2023 avec le cross des universités à Bruxelles. (Belga)