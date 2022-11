World Tour 3X3 : Team Antwerp se qualifie pour les quarts de finale à Hong Kong

L'équipe anversoise, composée de Bryan De Valck, Dennis Donkor, Thibaut Vervoort et Nick Celis, s'est d'abord imposé 22-5 contre les Taïwanais de Kaohsiung avant de s'incliner 12-17 face aux Autrichiens de Vienne. Deuxièmes du groupe C, les Anversois affronteront les Serbes d'Ub, vainqueurs du groupe A, en quarts de finale. Ub avait déjà éliminé Team Antwper à Riyadh en Arabie saoudite il y a deux semaines. Les quarts de finale, demi-finales et la finale se joueront dimanche. (Belga)