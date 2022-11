Bolivie: suspension des manifestations régionales au bout de 36 jours

Romulo Calvo, leader du Comité civique départemental, un puissant conglomérat civil et patronal, a déclaré que "dès maintenant, nous faisons un quatrième entracte, nous levons la grève et les blocages, sans suspendre notre lutte". "Aujourd'hui est un jour historique (car) la démocratie a gagné", a-t-il ajouté dans une déclaration à la presse. Auparavant dans la même journée, la Chambre des députés avait adopté le projet de loi du gouvernement prévoyant de garantir la tenue du recensement en mars 2024, une répartition des ressources économiques et la réaffectation des sièges avant l'élection présidentielle de 2025. La chambre basse a transmis le projet au Sénat. Santa Cruz avait commencé ses manifestations le 22 octobre avec des blocages de rues, d'avenues et de routes interdépartementales pour exiger que le président de gauche Luis Arce effectue un recensement de la population d'ici 2023, car la distribution de fonds publics et l'attribution de sièges au Parlement dépendent de la population des régions. Des violences ont émaillé ce mois de protestations, entre les opposants au pouvoir et ses partisans, faisant quatre morts et plus de 170 blessés, selon le gouvernement. L'exécutif a refusé la demande de Santa Cruz, estimant qu'il était techniquement impossible d'organiser le recensement en 2023, et l'a fixé à mars 2024. (Belga)