Championnat WBO Global Légers - Francesco Patera conserve son titre, mais ne le défendra pas

Notre compatriote a en effet largement battu aux points son challenger italien Giuseppe "Bullet" Carafa (28 ans, 16 victoires, désormais 6 défaites; et 2 nuls): 97-93 pour le juge suédois (Mickael Hook) et le juge hongrois (Zoltan Enyedi), et 99-91 pour le juge français (Stéphane Nicolo). Patera n'était pas pour autant entièrement satisfait. "Non, je ne me donne pas plus que 6 ou 7 sur 10", a-t-il en effet déclaré à sa descente du ring avec la ceinture WBO autour de la taille. "Je suis capable de boxer beaucoup mieux que cela. J'espérais l'emporter avant la limite, ou au moins gagner tous les rounds. Mais cela a été plus dur que prévu. Je m'étais toutefois tellement bien préparé que Carafa, certes coriace, ne m'a malgré tout pas posé beaucoup de problèmes. J'ai toujours eu la situation sous contrôle..." Cette première défense du titre conquis le 16 avril dans la même salle contre l'Espagnol Samuel Molina, sera aussi la dernière. Il n'y en aura en effet pas d'autre car Patera, on le sait, vise plus haut. "J'ai longtemps attendu, mais maintenant, mon prochain combat sera un championnat du monde", a-t-il du moins confié, "ou en tout cas un énorme défi lancé à un adversaire de premier plan. Un challenge hyper motivant", conclut-il. "C'est cela que je veux.." (Belga)