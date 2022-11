Coupe Davis - La Belgique affrontera la Corée du Sud lors des qualifications de la prochaine édition

Tête de série, la Belgique avait l'assurance d'éviter les grosses nations, comme la Croatie, la France ou encore les États-Unis. Les troupes de Johan Van Herck devront malgré tout effectuer un long déplacement, en Corée du Sud, pour espérer rejoindre la phase de groupes. Ce duel se jouera en quatre simples et un double. Le Canada, l'Australie, l'Italie et l'Espagne sont d'ores et déjà qualifiés pour la phase de groupes, prévue en septembre 2023. (Belga)