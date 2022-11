CROSS CUP - Lisa Rooms: "Je veux viser le top 20 européen à Turin"

"La victoire à Roulers me trottait dans la tête depuis le début de la semaine, car gagner voulait dire me qualifier pour le championnat d'Europe" a indiqué Rooms. "La première partie de course a été contrôlée et cela m'a mise en confiance. Eline Dalemans a ensuite accéléré mais j'ai vite vu que l'écart se réduisait et j'ai su à ce moment que je pouvais courir pour la victoire". Aucune seniore dame n'avait été sélectionné en 2021 pour les championnats d'Europe de cross. Elles seront quatre en 2022 à Turin: Eline Dalemans, Hanne Verbruggen, Mieke Gorissen et Lisa Rooms. "Je pense que nous avons notre place en Italie et nous pouvons profiter de cette expérience pour encore faire un pas en avant. Personnellement, je voudrais viser une place dans le top 20". (Belga)