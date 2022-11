De Panne Beach Endurance - Bert Van Lerberghe remporte la course dans le sable de La Panne

La Panne Beach Endurance, 52 kilomètres, est l'une des plus importantes courses de VTT sur le sol belge. A partir de La Panne, trois tours sont effectués jusqu'à et au-dessus de la frontière française. Les conditions météorologiques défavorables ont rendu cette édition plus difficile. Dans la finale, les coureurs sur route ont pris le pouvoir avec Van Lerberghe, qui a remporté nettement le sprint à deux avec Dupont, le champion belge de beach racing. Si on ajoute Jordi Warlop troisième, Tim Declercq quatrième et Tim Merlier cinquième, tout le top 5 est formé de coureurs sur route. Sep Vanmarcke a terminé en neuvième position. Chez les dames, Grace Verbeke, une ancienne gagnante du Tour des Flandres, s'est imposée pour la quatrième année consécutive. (Belga)