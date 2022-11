DP World Tour-Australian PGA Tour - Cameron Smith remporte l'Australian PGA Championship pour la troisième fois

(Belga) L'Australien Cameron Smith a remporté l'Australian PGA Championship, tournoi de golf comptant pour le DP World Tour et l'Australian PGA Tour doté de 1.296.000 euros, à l'issue du quatrième et dernier tour, disputé sur du Royal Queensland Golf Club de Brisbane, dimanche en Australie. C'est la troisième fois que Smith inscrit son nom au palmarès de l'épreuve, après 2017 et 2018.

En tête à l'issue du "moving day" samedi, Smith a assumé avec la manière son statut de favori à la victoire. Vainqueur du British Open cet été, l'un des Majeurs de la saison, l'Australien de 29 ans a joué 68 dimanche (-3). Grâce à quatre birdies pour un bogey, le N.3 mondial a conservé trois longueurs d'avance sur ses plus proches poursuivants, son compatriote Jason Scrivener et le Japonais Ryo Hisatsune, qui terminent à la 2e place partagée. C'est la 10e victoire chez les professionnels pour l'homme à la coupe mulet, la 4e en 2022 et la 4e sur le tour européen. Aucun Belge n'était inscrit dans ce tournoi qui marque le début de la saison 2023 du DP World Tour, le circuit européen. C'était aussi le retour de l'épreuve australienne au calendrier après des éditions 2020 et 2021 annulées en raison de la pandémie de Covid-19.