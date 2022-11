Jumping de Valence - Niels Bruynseels remporte le Grand Prix de Valence, trois Belges dans le top 4

(Belga) Les cavaliers belges ont dominé le Grand Prix du jumping trois étoiles de Valence, en France, dimanche. Associé au hongre de 10 ans Matador, Niels Bruynseels a devancé Wilm Vermeir sur Enola Gay of Two Notes de 2.47 et l'Irlandais Michael Duffy sur Everest. Ces trois combinaisons ont signé un parcours sans faute lors du battage à six.