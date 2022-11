Lotto Volley League - Guibertin bat Alost, Waremme s'incline face à Haasrode Louvain

Au classement, les Louvanistes prennent la 3e place avec 13 points, derrière Roulers (17) et Gand (15). Vainqueurs d'Achel (3-0) samedi, Roulers, champion de Belgique en titre, compte un match de moins. Gand s'esy incliné 3-0 à Menin, le vice-champion de Belgique, qui est 8e et avant-dernier devant Achel. Guibertin est 5e avec 8 points, juste devant Waremme, 6e avec 7 unités, et Alost, 7e avec 6 points. (Belga)