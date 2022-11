Manifestations en Chine contre la politique zéro-Covid après l'incendie fatal à Urumqi

Ces décès ont été imputés par certains aux mesures de confinement imposées aux immeubles résidentiels, ce que les autorités chinoises ont démenti. Des manifestations ont été filmées à Urumqi, capitale de cette province où l'incendie a eu lieu, mais aussi dans la ville du sud-ouest Chongqing, dans la capitale Pékin et à Shangai, rapportent divers médias dont la BBC et les agences de presse Kyodo et Reuters. Dans un rassemblement à Shanghaï, les manifestants scandaient des slogans appelant à la démission du président chinois, récemment réélu pour un troisième mandat, Xi Jinping, et de son parti, a constaté un journaliste de la BBC. La présence policière y a avait été renforcée. (Belga)