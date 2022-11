Mondial 2022 - Pays-Bas: incidents dans plusieurs villes après la victoire du Maroc contre la Belgique

Les unités mobiles de la police néerlandaise ont ainsi chargé les émeutiers dans le centre de Rotterdam où 500 personnes s'étaient rassemblées, selon la police. Des engins pyrotechniques et des projectiles en verre ont notamment été jetés en direction des forces de l'ordre, selon la police. La police anti-émeute est également intervenue à La Haye dimanche soir où des émeutes ont éclaté tandis qu'à Amsterdam, environ cinq cents personnes étaient aussi rassemblées, selon un porte-parole. De petits incendies ont été allumés et des engins pyrotechniques lancés. La police anti-émeutes se tient prête à intervenir. A Utrecht et Amersfoort, l'atmosphère était plus festive, selon un porte-parole de la police. Quelques petits feux ont cependant été allumés çà et là à Utrecht. À Amersfoort, un scooter a été incendié et des feux d'artifice tirés. (Belga)