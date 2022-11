(Belga) Six stations de métro et prémétro bruxelloises ont dû être fermées à cause des émeutes qui ont éclaté en marge du match Belgique-Maroc, dimanche soir, a indiqué la Stib.

Mondial 2022 - Six stations de métro et prémétro bruxelloises fermées à cause des émeutes

Les stations fermées, sur ordre de police, sont Etangs Noirs, Comte de Flandre, Beekkant, Anneessens, Lemonnier et Bourse. Les trams et métros y passent, mais sans s'arrêter. La décision a été prise préventivement, pour éviter que le tumulte causé par le match en surface ne s'étende aux stations, précise la Stib. Les stations De Brouckère, Sainte-Catherine et Gare centrale, qui avaient dû être fermées quelque temps, ont été rouvertes peu avant 19h00. Le réseau de la Stib est aussi perturbé en surface en raison des célébrations de supporters, mais la société n'est pas encore en mesure d'en donner un aperçu plus détaillé. Elle conseille dès lors aux usagers de suivre la situation via ses comptes sur les réseaux sociaux. (Belga)