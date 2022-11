Mondial 2022 - Une dizaine d'arrestations administratives à Bruxelles après le match Belgique-Maroc

(Belga) La police a procédé à une dizaine d'arrestations administratives et à une arrestation judiciaire, à la suite des émeutes qui ont ébranlé le centre-ville de Bruxelles dimanche en fin d'après-midi, selon la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Des dégâts ont été causés et des personnes ont été blessées, notamment boulevard Lemonnier, par des supporters de football, à la suite du match qui a opposé la Belgique au Maroc, dimanche, dans le cadre de la Coupe du monde de football au Qatar.

D'autres suspects pourraient être identifiés lorsque les images de vidéo-surveillance auront été visionnées, a précisé la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Dimanche vers 19h00, le calme était en tout cas revenu dans le centre-ville de Bruxelles, mais aussi dans le quartier des Étangs Noirs à Molenbeek-Saint-Jean, place du Pavillon à Schaerbeek et place Barra à Anderlecht, où des débordements ont également eu lieu, a ajouté la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. "Des patrouilles préventives restent en place dans les secteurs concernés. La circulation sur le boulevard du Midi et dans le tunnel Porte de Hal a également été rouverte", a précisé la porte-parole de cette zone de police, Ilse Van de Keere. "Grâce à l'unité de commandement et à la bonne collaboration avec les différentes zones de police bruxelloises et la police fédérale, nous avons pu limiter le secteur où nous avons dû intervenir", a ajouté la porte-parole. (Belga)