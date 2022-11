Mondial 2022 - "On est leader dans le groupe de la mort", positive Luis Enrique

"C'est un sentiment bizarre... On avait la possibilité de battre l'Allemagne pour ouvrir la voie à une qualification, et ça rend ce moment triste... Mais il faut penser à la position dans laquelle on se trouve (premier du groupe E, NDLR)" a déclaré le sélectionneur espagnol Luis Henrique en conférence de presse. "On est tout en haut. Il faut rester positifs. C'est comme une petite déception, mais si on est honnête, on aurait aussi pu perdre ce match. Le résultat est juste. Certes, il nous a manqué de la finesse et un peu de fraîcheur pendant tout le match. En première période, on a créé plus d'occasions que notre adversaire, mais la deuxième a été plus empotée. Quand on a réussi à passer devant, l'Allemagne a commencé à tout donner, et on n'a pas su rester calmes pour mener le match là où on voulait. On est bons dans ce qu'on sait faire, mais si on joue à autre chose, on se perd. Il faut rester positifs : on est leaders dans le groupe de la mort. On dépend de nous-mêmes. Et même si un nul suffira sans doute, on fera tout pour gagner face au Japon". Au classement du groupe E, l'Espagne reste en tête avec 4 points, un de plus que le Japon et le Costa Rica. L'Allemagne ferme elle la marche avec 1 point avant la 3e et dernière journée. Pour se qualifier pour les huitièmes de finale, les Allemands devront s'imposer contre le Costa Rica et espérer que le Japon s'incline contre l'Espagne, qui n'aura besoin que d'un point pour se qualifier. (Belga)