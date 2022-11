Une ancienne sprinteuse va devenir la première femme à la tête du Comité olympique en Inde

P.T. Usha, 58 ans, est en effet la seule candidate à se présenter à la succession de Narinder Batra qui a démissionné en juillet à la fois de son poste de président du Comité olympique indien et de la présidence de la fédération internationale de hockey. La date limite des candidatures était fixée à ce lundi et P.T. Usha a confirmé ce week-end qu'elle serait la seule à se présenter. Son élection doit être entérinée le 10 décembre. Quatre fois championne d'Asie, P.T. Usha aura pris part à trois Jeux Olympiques, à Moscou 1980, Los Angeles 1984 et Séoul 1988. (Belga)