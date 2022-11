Les Premiers ministres du Benelux veulent bâtir une politique industrielle stratégique

(Belga) La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg veulent renforcer la coopération régionale, notamment en matière d'innovation et de technologie. L'Union Benelux doit se moderniser et se doter d'une politique industrielle stratégique, ont estimé le Premier ministre Alexander De Croo et ses homologues néerlandais et luxembourgeois Mark Rutte et Xavier Bettel dans une déclaration commune à l'issue du sommet Benelux qui se tenait lundi au château de Bourglinster, au Grand-Duché.