Manifestations en Chine - Une présence policière massive pour endiguer les manifestations en Chine

De plus en plus de policiers ont été observés dans les rues de la capitale Pékin et d'autres grandes villes comme Shanghai, Guangzhou et Hangzhou depuis lundi. Les forces de l'ordre contrôlent davantage les passants et vérifient que leurs téléphones ne disposent pas de contenus ou de logiciels jugés suspects. À Pékin, la police veille particulièrement au maintien de l'ordre sur la promenade de la rivière Liangma, près du quartier diplomatique, où des centaines de personnes avaient manifesté dimanche soir. À Shanghai, des barrières ont été installées le long de Wulumuqi Road afin d'empêcher les rassemblements, comme ce fut le cas durant le week-end dernier. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de plusieurs villes chinoises pour protester contre les confinements à outrance, une rare démonstration d'hostilité envers le régime du président Xi Jinping. (Belga)