(Belga) L'Angleterre et les États-Unis se sont qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe du monde de football mardi au Qatar.

Mondial 2022 - L'Angleterre et les Etats-Unis se qualifient pour les 8es de finale

Pour la dernière journée du groupe B, les Anglais ont écarté le pays de Galles 3 à 0 grâce d'abord à deux buts coup sur coup de Rashford (50e) et Foden (51e). Rashford a alourdi ensuite la marque à la 68e. Les États-Unis ont de leur côté passé le cap de l'Iran 1 à 0 sur un but de Christian Pulisic à la 38e minute. Pour une place en quarts de finale, l'équipe américaine jouera contre les Pays-Bas, vainqueur du groupe A samedi (16h00 belges) et l'Angleterre, qui termine en tête du groupe, affrontera le Sénégal (2e du groupe A) dimanche à 20h00. (Belga)