Twitter ne prend plus de mesures contre la désinformation sur le Covid

La société avait établi des règles en 2020 afin d'arrêter la propagation d'informations fausses et trompeuses sur le virus et les vaccins. A l'époque, Twitter évoquait un danger pour les personnes qui pourraient utiliser des traitements non scientifiques ou renoncer à la vaccination. Au total, plus de 100.000 messages ont été supprimés et plus de 11.000 comptes suspendus pour avoir enfreint les règles, selon plusieurs rapports. Musk a lui-même minimisé à plusieurs reprises la pandémie. Il a également critiqué les confinements qui ont parfois interrompu la production de l'usine du constructeur de voitures électriques Tesla. (Belga)