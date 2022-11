Amaury Cordeel roulera pour Virtuosi Racing en 2023 en Formule 2

Cordeel, 20 ans, arrive en provenance de l'écurie néerlandaise Van Amersfoort Racing, avec qui il avait fait ses débuts en F2 en 2022. Lors de la saison écoulée, il a terminé 17e du classement des pilotes mais a terminé dans le top 7 dans quatre des cinq dernières courses. Chez Virtuosi Racing, Cordeel aura pour équipier l'Australien Jack Doohan, le fils de Mick Doohan, légende du MotoGP. Doohan a remporté trois courses en 2022, dont une à Spa-Francorchamps, et a terminé 6e du classement des pilotes. "Je suis très heureux de dire que je roulerai pour Virtuosi l'année prochaine en F2", a déclaré Cordeel, cité dans le communiqué. "Il est clair que Virtuosi fait partie des écuries du top et va me faire progresser. J'ai déjà remarqué leur immense soutien lors des tests de trois jours à Abou Dhabi. La seconde partie de saison est prometteuse pour l'année prochaine. Je suis je peux réaliser mes rêves futurs avec eux. Je suis très reconnaissant de cette opportunité." (Belga)